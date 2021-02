Thiem bestreitet sein Australian-Open-Achtelfinale Sonntagfrüh

Dominic Thiem spielt sein Achtelfinale bei den Australian Open gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow am Sonntag in der Tages-Session von Melbourne. Der Weltranglisten-Dritte wurde in der Rod Laver Arena als drittes Match angesetzt, allerdings nicht vor 05.00 Uhr früh MEZ (live ServusTV).

Unmittelbar davor misst sich Serena Williams (USA) mit der Weißrussin Aryna Sabalenka.