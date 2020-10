Superstar Djokovic in Wien: "Sind froh, überhaupt spielen zu können"

An das Leben in der Bubble - hier wird es nicht anders sein, als in New York oder Paris - "werde ich mich gewöhnen. Was ich bisher sah, sind das Hotel und die Verpflegung sehr gut, der Weg zur Halle auch nicht weit." Freilich, ist alles nicht so gut, wie sonst. "Wir sind einfach froh, dass wir überhaupt spielen können. Andere Sportler können das nicht."

Apropos Sport, das eigentliche Thema. "Das Turnier ist sensationell besetzt, es ist das beste 500er-Turnier. Man ist schon in der ersten Runde gefordert", sagt Djokovic, der in der 1. Runde (Termin noch offen) auf seinen serbischen Landsmann Filip Krajinovic trifft. "Wir haben erst vor ein paar Tagen in Belgrad gemeinsam trainiert, er ist kein einfaches Los, aber das gibt es hier nicht. Man muss von Anfang voll da sein, immerhin sind sechs Top-Ten-Spieler da." "Nur" sechs, da der Italiener Matteo Berrettini kurzfristig absagte.