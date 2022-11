Tennis-Star Rafael Nadal ist bei den ATP-Finals ausgeschieden

Auger-Aliassime, der ebenso wie Nadal sein erstes Gruppenspiel verloren hatte, behält nach dem Erfolg alle Chancen auf das Halbfinale. In einem anfangs umkämpften ersten Satz gelang dem 22-Jährigen das entscheidende Break zum 5:3. In der Folge servierte er souverän aus, Nadal konnte keine seiner vier Breakchancen nutzen. In Durchgang zwei schaffte Auger-Aliassime ein frühes Break, ließ danach nichts mehr anbrennen und verwertete nach 1:57 Stunden seinen ersten Matchball.

Der Kanadier, der aktuell von Nadals Onkel und langjährigem Trainer Toni Nadal trainiert wird, feierte den ersten Erfolg über den 22-fachen Grand-Slam-Champion in seiner noch jungen Karriere. Nadal verlor erstmals seit 2009 vier Matches auf der ATP-Tour in Serie. Mit dem Aus in der Gruppenphase steht nun fest, dass der in Italien verletzungsbedingt abwesende Carlos Alcaraz das Jahr als Nummer 1 beenden wird. Der 19-jährige Spanier, Sieger der US Open, ist der jüngste Weltranglistenerste zum Jahresende seit Beginn der ATP-Rankings im Jahr 1973.