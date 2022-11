Tennis-Star Djokovic startet bei den ATP-Finals mit einem Sieg

Novak Djokovic hat am Montagabend einen starken Start in die mit 14,75 Mio. Dollar dotierten ATP Finals in Turin gezeigt. Der zwar nur als Nummer 7 gesetzte, dennoch von vielen als Topfavorit gehandelte Serbe besiegte Stefanos Tsitsipas mit 6:4,7:6(4) und feierte damit schon den neunten Sieg en suite gegen den als Nummer zwei gesetzten Griechen. Djokovic strebt in Turin seinen insgesamt sechsten „Masters“-Titel an, womit er mit Rekordmann Roger Federer gleichziehen würde.

Nach 1:37 Stunden jubelte der sehr frisch wirkende Djokovic, dem allein 17 Vorhandwinner gelangen, über den ersten Sieg in der grünen Gruppe. Passend dazu trat der 21-fache Major-Sieger auch ganz in Grün an. „Das erste Game war sehr wichtig, mit einem Break zu starten, gibt viel Selbstvertrauen“, erklärte Djokovic noch auf dem Platz. „Ich habe meinen Aufschlag danach sehr gut gehalten und habe ein tolles Tiebreak gespielt.“