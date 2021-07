Djokovic nach Rekordsieg in Wimbledon: "Glaube, ich bin der Beste"

Später meldete sich auch Nadal, der allein 13-fache French-Open-Champion. Der Spanier beglückwünschte Djokovic via Twitter zu "diesem unglaublichen Erfolg". "20 Grand-Slam-Titel sind enorm und es ist unglaublich, das wir drei da einen Gleichstand haben", schrieb der 35-Jährige nach dem Sieg Djokovics in Wimbledon am Sonntag.

Djokovic selbst hat indes wegen des Ausschlusses der Zuschauer bei den Olympischen Spielen und zahlreicher Einschränkungen in Tokio seinen Olympia-Start infrage gestellt. "Mein Plan war es immer, zu den Olympischen Spielen zu fahren. Aber jetzt bin ich ein bisschen gespalten", sagte der 34-Jährige nach seinem sechsten Wimbledonsieg am Sonntag in London. "Es ist fifty-fifty, nach dem, was ich in den vergangenen Tagen gehört habe."