20. Grand-Slam-Titel: Djokovic triumphiert auch in Wimbledon

Novak Djokovic ist 2021 nicht zu schlagen. Zumindest nicht bei den Grand-Slam-Turnieren. Nach den Australian Open und French Open triumphierte der serbische Tennis-Superstar auch in Wimbledon. Sein Final-Gegner, der Italiener Matteo Berrettini, verlangte Djokovic zwar alles ab, konnte den 20. Titelgewinn des 34-Jährigen aber nicht verhindern. Djokovic setzte sich schlussendlich mit 6:7, 6:4, 6:4 und 6:3 durch.

In der ewigen Bestenliste zog die Nummer eins der Tennis-Welt damit nicht nur mit Roger Federer und Rafael Nadal gleich, sondern hat nun bei den US Open die Chance auf den Grand Slam, sprich alle vier großen Turniere in einem Jahr für sich zu entscheiden.

Mehr in Kürze