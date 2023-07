Tennis-Star Medwedew nach Viersatzsieg im Wimbledon-Achtelfinale

Daniil Medwedew ist nach einem holprigen Start am Ende souverän ins Achtelfinale des Tennis-Grand-Slams von Wimbledon eingezogen. Der Weltranglisten-Dritte aus Russland setzte sich am Samstag gegen den Ungarn Marton Fucsovics mit 4:6,6:3,6:4,6:4 durch. Die Vorarlbergerin Julia Grabher schied unterdessen ebenso wie im Einzel auch im Doppel in der ersten Runde aus.