Murray-Aus nach Führung: Das Ende eines großen Wimbledon-Traumes

Genau zehn Jahre nach seinem ersten Wimbledon-Titel und dem ersten eines Briten seit Fred Perry 1936 stand der mittlerweile 36-Jährige kurz davor, mit Stefanos Tsitsipas einen absoluten Topmann zu schlagen. Mit 2:1 in Sätzen war die ehemalige Nummer eins in die am Vortag abgebrochene Partie gestartet – und musste sich am Ende 6:7, 7:6, 6:4, 6:7 und 4:6 geschlagen geben.

4:40-Stunden waren auf zwei Tage aufgeteilt gespielt. Die Partie war am Donnerstagabend nach drei Sätzen wegen der ab 23.00 Uhr Ortszeit geltenden Sperrstunde unterbrochen worden.