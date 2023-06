Djokovic bis Williams: Wenn die Tennis-Altstars groß aufspielen

Was für ihn gilt, darf auch in etwas geringerem Ausmaß für andere gelten. Vor allem für die siebenfache Grand-Slam-Siegerin Venus Williams, die beim WTA-Turnier in Birmingham zum Auftakt die starke Italienerin Camila Giorgi schlug. Und das mit 43, damit ist sie 21 Jahre älter als die Nummer eins Iga Swiatek. Am Mittwoch erhielt die fünffache Wimbledon-Siegerin auch eine Wild Card für das Major auf Rasen (Start: 3. Juli).