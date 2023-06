Rekordsieg für Novak Djokovic bei den French Open

Und: Djokovic, der mit seinen 36 Jahren aufgrund seines geradezu peinlich bewussten Lebensstils (z. B. glutenfreie Ernährung) der wohl noch immer fitteste Spieler im Tennis-Zirkus ist, wird sich mit der ohnehin beängstigenden Zahl 23 nicht zufrieden geben. Denn der Serbe ist nun auch Favorit in Wimbledon, wo er seinen achten Triumph feiern könnte – und er darf auch bei US Open mitspielen: In den USA hat man die Corona-Einreisebeschränkungen jüngst aufgehoben. Gewinnt Djokovic beide Turniere, hat er ein weiteres Lebensziel erreicht – als erster Spieler seit 1969, der den Grand Slam (alle Majors innerhalb eines Kalenderjahres) holt. Schon 2021 war er knapp dran, verlor aber dann das Endspiel der US Open gegen den Russen Daniil Medwedew.

Bestmarken

Einen weiteren Rekord bricht Djokovic von Djokovic – er geht heute in seine 388. Woche als Nummer eins der Welt. Zudem ist er der erste Spieler, der bei allen vier Grand Slams zumindest dreimal gewonnen hat. Und eine völlig verrückte Bestmarke hatte er bereits am Freitag mit dem Halbfinal-Erfolg über den angeschlagenen Carlos Alcaraz geholt: Djokovic stand bei allen vier Majors zumindest sieben Mal im Endspiel. Da braucht man kein Statistiker zu sein, um festzustellen, dass er das als einziger schaffte.

Djokovic ist wohl der Größte. Was die Sache noch beängstigender macht: Der Weg ist noch nicht zu Ende.