Tennis-Star Thiem vor ATP-Cup: "Wir brauchen den höchsten Gang"

"Wir alle versuchen vom ersten Punkt an im höchsten Gang unterwegs zu sein. Es warten starke Gegner, wir brauchen also den höchsten Gang, um zu gewinnen", sagte Thiem mit Blick auf die Gruppengegner Italien und Frankreich. Der Weltranglisten-Dritte verwies darauf, dass man mit einem "bisschen langsameren Start" bis zum ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres ab 8. Februar schwer zur Topform auflaufe. "Das kann man nicht so einfach kalkulieren." Für den 27-Jährigen bedeutet das im Umkehrschluss: "Am besten wären hundert Prozent von jetzt an."