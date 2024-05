Auftaktsieg für Tennis-Star Dominic Thiem in Paris

Dominic Thiem gewann das erste Spiel nach seiner Rücktritts-Ankündigung. In der Qualifikation für die French Open in Paris setzte sich der ehemalige Finalist am Montag in der ersten Qualifikationsrunde gegen den Italo-Argentinier Franco Agamenone nach Satzrückstand noch mit 3:6, 6:3, 6:2 durch. Der in der Quali als Nummer 11 gesetzte Thiem trifft in der zweiten Runde nun auf den Finnen Otto Virtanen (ATP Nummer 156).