Thiem nach US-Open-Aus: "Ein großes Puzzle, in dem Stücke fehlen"

Der US-Open-Champion von 2020 hat einen intensiven Tennis-Herbst vor sich. Thiem wird mit Sicherheit bei den Turnieren in Metz, Tel Aviv und vor eigenem Publikum in Wien antreten. Das Fernziel bleiben die Australian Open, bei denen sich der Österreicher wieder in alter Stärke präsentieren möchte.

„Ich will mein absolutes Toptennis wieder finden, da waren kleine Bruchstücke heute schon dabei.“ Dies über eine Turnierwoche zu bringen, bleibe, ebenso wie die Rückkehr in die Top 100, das Ziel für dieses Jahr. „Natürlich hoffe ich dann, dass ich dann in Australien voll da bin, aber in Australien kann höchstwahrscheinlich das Gleiche passieren wie hier. Dass auch in der ersten Runde ein absoluter Topgegner warten kann, weil ich denke nicht, dass ich dort gesetzt sein werde“, sieht Thiem das nächste Grand-Slam-Turnier realistisch. „Aber ich schaue, dass ich dort wieder mein altes Ich bin.“