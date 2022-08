Frühes Aus für Mitfavorit Tsitsipas bei den US Open

Die erste Runde der US Open forderte ein prominentes Opfer: Für Stefanos Tsitsipas ist das Grand-Slam-Turnier schon wieder vorbei. Der Grieche, in New York immerhin als Nummer vier gesetzt und einer der Mitfavoriten auf den Titel, verlor seine Auftaktpartie gegen den Kolumbianer Daniel Elahi Galan in vier Sätzen.