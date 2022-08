Dominic Thiem in erster Runde der US-Open ausgeschieden

Dominic Thiem hat bei seinem Comeback in New York in der ersten Runde der US Open verloren. Der 28-jÀhrige Niederösterreicher, der vor zwei Jahren in Flushing Meadows seinen ersten Grand-Slam-Titel geholt hatte, verlor am Montag gegen den als Nummer 12 gesetzten Spanier Pablo Carreno Busta mit 5:7,1:6,7:5,3:6. Thiem stand nach seiner Handgelenksverletzung als aktuelle Nummer 211 nur dank einer Wildcard im Hauptfeld des letzten Tennis-Grand-Slam-Turniers des Jahres.

Unzufrieden war Österreichs einziger Vertreter im Einzel in New York allerdings nicht. "Das ganze Match war ĂŒberhaupt nicht schlecht. Wahrscheinlich war es von der IntensitĂ€t her und von den SchlĂ€gen her das beste seit Paris. Es gibt eine Menge guter Dinge von diesem Match mitzunehmen", sagte Thiem nach dem 3:18-Stunden-Match in der Pressekonferenz. "Jeder, der gedacht hat, dass ich heute der Favorit war, war weit weg von der RealitĂ€t", stellte Thiem klar. Sein Gegner spiele eine tolle Saison. "Er hat Montreal gewonnen, er ist ein zweifacher Semifinalist hier und ich bin immer noch im Prozess zurĂŒckzukommen."