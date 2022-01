Barty schreibt Tennis-Geschichte und gewinnt die Australian Open

Es ist der insgesamt dritte Grand-Slam-Titel der Australierin. 2019 gewann sie die French Open, im letzten Jahr folgte der Titelgewinn in Wimbledon. Während Barty damit ihren Platz auf dem Tennis-Thron einzementierte und in Australien wohl endgültig zur Nationalheldin wird, ist Collins ab Montag als Zehnte erstmals in den Top Ten wiederzufinden. Die 28-Jährige aus Florida darf sich nach ihrem ersten Major-Endspiel mit dem halben Preisgeld trösten - so viel hatte sie zuvor noch nie verdient.