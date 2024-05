Adiós: Rafael Nadal wird nicht mehr in Spanien aufschlagen

Trotz des frühen Aus wertete Nadal das Turnier in Madrid als „positive Woche“ und geht zuversichtlich in das am Montag beginnende Masters-Turnier von Rom. Auf seiner Abschiedstournee wird der Sandplatzspezialist immer wieder auch von körperlichen Beschwerden gestoppt. Neben den Olympischen Spielen in Paris ist der Auftritt beim Grand-Slam-Turnier an gleicher Stelle ab Ende Mai eines der Hauptziele für Nadal in diesem Jahr. In Roland Garros hat der Spanier bislang 14-mal gewonnen.