Tennis-Profi Dimitrov über Corona: "Habe schlecht geatmet"

Der bulgarische Tennisprofi Grigor Dimitrov hat nach eigenen Worten erheblich unter seiner Infektion mit dem Coronavirus gelitten. Der 29-Jährige war im Zuge der umstrittenen Adria-Tour des Weltranglistenersten Novak Djokovic im Juni positiv getestet worden. "Das Coronavirus war hart für mich", sagte Dimitrov am Wochenende am Rande eines Schauturniers in Nizza nach Angaben der spanischen Sportzeitung Marca. Er sei noch nicht bereit, um wieder auf höchstem Niveau zu spielen, erklärte Dimitrov.