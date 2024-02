Niederlage für Thiem gegen Rune zum Start ins UTS-Turnier in Oslo

Dominic Thiem hat sein Auftaktmatch beim Ultimate Tennis Showdown (UTS) in Oslo gegen Holger Rune knapp verloren. Der bei dieser Exhibition "The Viking" genannte Däne siegt gegen "Thieminho" nach einem speziellen Regelwerk 3:2 (16:8,11:14,13:10,11:13,2:1). Thiem trifft noch am Freitag auf den Kasachen Alexander Bublik, "The Bublik Enemy". Am Samstag geht es in Gruppe A noch gegen "The Ice Man" Casper Ruud aus Norwegen.