Ofner nach schlechtem Start in Hongkong souverän weiter

Österreichs Tennisprofi Sebastian Ofner ist mit einer starken Leistung in seine Einzelsaison gestartet.

Der Steirer besiegte am Dienstag beim mit 739.945 Dollar dotierten ATP-Hartplatzturnier in Hongkong als Ranking-43. den in der Weltrangliste um zwei Positionen besser klassierten US-Amerikaner Mackenzie McDonald nach nur 1:02 Stunden klar mit 6:1,6:2.

Der Steirer trift nun auf den Gewinner der Partie zwischen dem Deutschen Jan-Lennard Struff und den Kroaten Marin Cilic.