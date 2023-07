Filip Misolic und Sebastian Ofner haben am Dienstag beim ATP-250-Sandplatzturnier im schwedischen Båstad das Achtelfinale erreicht. Misolic besiegte zum Auftakt den höher eingeschätzten Serben Dusan Lajovic (ATP-61.) nach 1:55 Stunden mit 7:6 (4), 7:6 (4), während Ofner den an Nummer sechs gesetzten Tomas Martin Etcheverry in drei Sätzen mit 4:6,6:1,7:5 niederrang. Der Erfolgslauf des Salzburg-Siegers hält damit an.

➤ Mehr: Thiem im Achtelfinale von Gstaad