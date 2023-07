Achtelfinale am Mittwoch

"Ich bin sehr glücklich mit dem Sieg gegen einen großartigen Spieler", sagte Thiem im Interview auf dem Platz. Sein Achtelfinale wird er voraussichtlich am Mittwoch bestreiten. Nach seinem Erstrunden-Erfolg am 27. April in Madrid gegen den Briten Kyle Edmund hatte Thiem bis zum Montag nur auf Challenger-Ebene angeschrieben, Höhepunkt war da in Mauthausen der Einzug ins Halbfinale, in dem er Medjedovic in deren ersten Duell 6:7(3),2:6 unterlag. Der 19-Jährige ist aktuell Weltranglisten-183.