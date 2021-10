US-Open-Siegerin Emma Raducanu ist in Indian Wells gleich in ihrem Auftaktmatch ausgeschieden. Die Britin, die vor vier Wochen als Qualifikantin sensationell den Titel in New York geholt hatte, verlor am Freitag (Ortszeit) in der zweiten Runde glatt mit 2:6,4:6 gegen Alexandra Sasnowitsch aus Belarus. In der ersten Runde hatte Raducanu ein Freilos gehabt.