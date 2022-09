Nadal im US-Open-Achtelfinale gegen Tiafoe

Rafael Nadal hat problemlos das Achtelfinale der mit 60,5 Mio. Dollar dotierten US Open in New York erreicht. Der 22-malige Grand-Slam-Turniersieger setzte sich in der Nacht auf Sonntag gegen den Franzosen Richard Gasquet klar mit 6:0,6:1,7:5 durch. Es war Nadals 18. Sieg im 18. Duell gegen Gasquet. Im Achtelfinale am Montag trifft der Mallorquiner nun auf Frances Tiafoe (USA-22), der Diego Schwartzman (ARG-14) ebenfalls keinen Satz ließ.

"Das war mein bestes Match im Turnier, ein wichtiger Fortschritt", konstatierte Nadal zufrieden. In den beiden Runden davor hatte der 36-jährige Weltranglisten-Dritte jeweils vier Sätze benötigt. Er weiß aber, dass er sich weiter steigern muss, um vielleicht zum fünften Mal den US-Open-Titel zu holen. Dann würde er in der Profi-Ära mit Jimmy Connors, Roger Federer und Pete Sampras diesbezüglich gleichziehen.

4-Stunden-Thriller

Ein wahren Thriller haben sich der Russe Andrej Rublew und der Kanadier Denis Shapovalov geliefert. Das bessere Ende in dem 4:10 Stunden dauernden Marathon hatte dann die Nummer 9 des Turniers: Rublew hatte bei 5:4 im Entscheidungssatz drei Matchbälle ausgelassen, doch erst ein Match-Tiebreak im fünften Satz brachte ihm die Erlösung. Rublew hatte auch schon in Runde eins gegen Laslo Djere (SRB) die volle Distanz gehen müssen.

Der Russe, auf dessen Seite gegen Shapovalov nicht viele Fans standen, trifft nun auf Cameron Norrie. Der als Nummer 7 gesetzte Brite fertigte Holger Rune in drei Sets ab. Besiegt Rublew auch ihn, dann steht er zum dritten Mal nach 2017 und 2020 im Viertelfinale von Flushing Meadows.