Aus in Runde drei: Williams verlässt die Tennis-Bühne bei den US Open

Die große Serena-Williams-Show bei den US Open ist beendet: Die Tennis-Ikone aus den USA verlor ihr Drittrunden-Duell in der Nacht zum Samstag gegen die Australierin Ajla Tomljanović mit 5:7,7:6(7:4),1:6. Die etwa 24.000 Fans im Arthur Ashe Stadium von New York feierten die 40-jährige Williams nach über drei Stunden Spielzeit dennoch wie eine Siegerin.

Bei ihrer Danksagung an die Familie konnte Williams die Tränen nicht mehr zurückhalten. „Das sind Freudentränen, denke ich“, sagte die 23-malige Grand-Slam-Turniersiegerin: „Es war eine spaßige Reise. Ich bin einfach nur dankbar.“ Das 81. dürfte zugleich Williams' letztes Grand-Slam-Turnier gewesen sein. Unmittelbar nach ihrem Aus sagte sie über eine mögliche Rückkehr auf den Platz: „Ich denke nicht, aber man weiß nie. Ich weiß es nicht.“