Die heiße Tennis-Aktie Alcaraz und der alternde Star Nadal

Fast genau 16 Jahre und 11 Monate Altersunterschied trennen Rafael Nadal und Carlos Alcaraz voneinander. Als die spanische Tennis-Ikone Nadal, 2005 in Paris seinen ersten Grand-Slam-Titel holte, war Alcaraz gerade einmal zwei Jahre alt. Über ein Jahrzehnt gab es in Spanien schlichtweg keine Debatte, wer denn aktuell der beste Tennisspieler des Landes ist. Doch gerade jetzt bei den US Open in New York könnte es zur Wachablöse im spanischen Tennis kommen.