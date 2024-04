Glatter Sieg über Evans: Ofner in der 2. Runde von Monte Carlo

Nachdem Dominic Thiem schon in der Qualifikation von Monte Carlo ausgeschieden war, rauschte Sebastian Ofner in die zweite Runde des Master-Turniers. Der Steirer (Nummer 44 der Welt) besiegte den Briten Daniel Evans (50) mit 6:1, 6:4. Im ersten Satz hatte Ofner schon 5:0 geführt und ließ nach dem allerersten Aufschlagspiel erst im letzten Game wieder eine Breakchance zu.

Ofner resümierte: "Es war sicher recht unangenehm für ihn. Ich spiele doch recht heavy. Da hat er es mit der einhändigen Rückhand schwer."

Durch den Aufstieg in die zweiten Runde des Masters wird sich Ofner kommende Woche wohl wieder in den Top-40 der Weltrangliste finden. Jetzt wartet allerdings mit dem als Nummer 5 gesetzten Deutschen Alexander Zverev ein anderes Kaliber. "Natürlich weiß ich, was ich gegen ihn tun muss. Aber Ziel wäre, einmal einen Satz zu gewinnen. Das ist mit in den ersten drei Duellen nicht gelungen", sagte Ofner mit einem Lächeln.