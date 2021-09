Österreichs Tennis ist in den Hauptbewerben der US Open in New York nach der ersten Runde nicht mehr vertreten. Während im Einzel niemand qualifiziert war bzw. der seit (dem heutigen) Freitag 28-jährige Vorjahressieger Dominic Thiem verletzt ist, schieden nach Jürgen Melzer am Vortag auch Oliver Marach/Philipp Oswald zum Doppel-Auftakt aus. Die Olympia-Achtelfinalisten unterlagen dem Israeli Jonathan Erlich und dem Südafrikaner Lloyd Harris am Freitag 2:6, 7:6(3), 2:6.

Ob es wie für Melzer auch für Marach das letzte Grand-Slam-Turnier war, ist noch nicht sicher. Der 41-jährige Grazer hatte zu Jahresbeginn angekündigt, dass es seine letzte Saison wird. Zumindest beim Daviscup-Finale im November in Innsbruck bildet Marach mit Oswald ein Doppel.