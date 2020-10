Iga Swiatek zog souverän ins Finale der French Open ein

Iga Swiatek ist die erste Finalistin der mit 38,41 Millionen Euro dotierten French Open in Paris. Die 19-jährige Polin besiegte am Freitag die ebenfalls überraschend ins Halbfinale gekommene Argentinierin Nadia Podoroska klar nach nur 70 Minuten mit 6:2,6:1 und steht damit ohne Satzverlust im Endspiel. Sie trifft am Samstag (15.00 Uhr/live ORF Sport +) auf die Gewinnerin des zweiten Semifinales zwischen Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin (USA-4) und Petra Kvitova (CZE-7).

"Ich bin überrascht, dass ich es geschafft habe. Aber wenn ich es mir zugetraut habe, dann bei den French Open. Ein Traum ist wahr geworden", meinte Swiatek. Sie ist die erste polnische Finalistin der Profi-Ära (seit 1968) in Roland Garros. Zudem steht die gebürtige Warschauerin auch im Doppel-Halbfinale.

Aufstieg der Nummer 54

Swiatek ist erst die siebente ungesetzte Endspiel-Teilnehmerin der Profi-Ära in Roland Garros. Auch im Vorjahr hatte mit Marketa Vondrousova (CZE) eine Ungesetzte im Endspiel gestanden. Swiatek hatte Vondrousova in Runde eins ausgeschaltet und Top-Favoritin Simona Halep im Achtelfinale. Besonders der 6:1,6:2-Erfolg über die Weltranglisten-Zweite hatte die Tennis-Szene überrascht.

Swiatek hat auf dem Weg ins Finale nur 23 Games abgeben. Sie wird im WTA-Ranking nun von Platz 54 zumindest auf Position 24 klettern, bei einem Titel wird sie als Nummer 17 erstmals in den Top 20 aufscheinen. Sie hat nun ein Preisgeld von 850.500 Euro sicher, im Finale geht es um einen Siegerscheck in Höhe von 1,6 Mio. Euro.