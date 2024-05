Hammerlos in Paris: Nadal trifft in der ersten Runde auf Zverev

Die Auslosung meinte es freilich nicht gut mit Zverev: Die aktuelle Nummer vier der Welt bekommt es zum Auftakt mit jenem Gegner zu tun, den in Roland Garros jeder fürchtet: Rafael Nadal , den Monsieur Paris schlechthin.

Nach seinem überzeugenden Sieg am Wochenende beim Masters-1000-Turnier in Rom wird Alexander Zverev von vielen Experten als Topfavorit für die French Open gehandelt. Denn der Deutsche beeindruckte bei der Generalprobe für Paris mit kraftvollem Sandplatz-Tennis.

Beim Halbfinal-Duell 2022 verletzte sich Zverev am Knöchel und musste aufgeben

Mit 14 Triumphen ist der Spanier der Rekordsieger bei den French Open, und auch wenn sein letzter Erfolg beim Lieblingsturnier schon zwei Jahre her ist und der 37-Jährige im ATP-Ranking mittlerweile auf Platz 652 abgerutscht ist, so gibt es selbst für einen Alexander Zverev in Hochform angenehmere Erstrunden-Gegner als ihn.

Zumal beim Deutschen zwangsläufig Erinnerungen an das letzte Duell in Paris aufkommen werden: 2022 musste er im Semifinale wegen einer Knöchelverletzung aufgeben.

Sebastian Ofner hatte im Gegensatz zu Zverev Losglück. Österreichs Nummer eins bekommt es in seiner Auftaktpartie mit dem 22-jährigen Franzosen Térence Atmane zu tun, der in der Weltrangliste 120. ist.