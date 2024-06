Triumph unter Qualen: Djokovic siegt wieder in fünf Sätzen

Es sollte sich auf den Centre Courts dieser Welt inzwischen eigentlich herumgesprochen haben: Man darf Novak Djokovic nicht abschreiben. Da mag er auf den ersten Blick noch so am Zahnfleisch daherkommen, da kann er noch so im Eck stehen und wie der sichere Verlierer aussehen – ein Match gegen Djokovic ist immer erst dann gewonnen, wenn der Matchball verwandelt ist.

Am Ende behielt der Routinier aber dann doch wieder einmal in gewohnter Manier die Oberhand und setzte sich in fünf Sätzen mit 6:1, 5:7, 3:6, 7:5 und 6:3 durch. Fast fünf Stunden stand Djokovic am Montag auf dem Platz, nachdem er bereits in der dritten Runde gegen den Italiener Musetti ein Marathon-Match absolviert hatte. Den entscheidenden Punkt nach fünf Sätzen machte der Serbe erst um 3:06 Uhr in der Früh.

Im Achtelfinale gegen Cerundolo war Djokovic im vierten Satz bereits mit einem Break zurückgelegen, schaffte aber noch mit Klasse und Kämpferherz den Turnaround und rettete sich in den fünften Satz – da hatte die Nummer 1 das Sagen.