Wegen Corona: French Open könnten erneut verschoben werden

Frankreich ist am Karsamstag in einen landesweiten Lockdown getreten. Zuletzt fand Profi-Sport im Land statt, das Radrennen Paris - Roubaix wird am nächsten Sonntag aber nicht wie geplant ausgetragen. Gilles Moreton, der Generaldirektor des französischen Verbandes, hatte diese Woche gesagt, dass er sich eine Absage der French Open nicht vorstellen könne. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagte am Mittwoch, dass er eine Wiederöffnung des Landes für Mitte Mai erwarte.