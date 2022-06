Tennis-Finalturnier des Billie Jean King Cups in Glasgow

Das Finalturnier des Billie Jean King Cups findet vom 8. bis 13. November in Glasgow statt. Das teilte der Internationale Tennisverband (ITF) am Dienstag mit. Die Spiele werden in der Emirates Arena auf Hartplätzen ausgetragen. Großbritannien richtet zum vierten Mal die Endrunde des wichtigsten Damen-Teamwettbewerbs (früher Fed Cup) aus.

Gastgeber Großbritannien sowie Australien, Belgien, Kanada, Tschechien, Italien, Kasachstan, Polen, Spanien, die Slowakei, Schweiz und USA haben sich für das Event qualifiziert. Gespielt wird in vier Dreiergruppen, die vier Gruppensieger qualifizieren sich für die Halbfinali.