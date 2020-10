Erste Bank Open: So steht's bei Thiem - Garin

Nach dem hart erkämpften Sieg zum Auftakt gegen den Ukrainer Vitaly Satschko bekommt es Dominic Thiem am Donnerstag im Achtelfinale der Erste Bank Open mit Cristian Garin zu tun. Österreichs Tennis-Ass ist gewarnt. Denn der 24-jährige Chilene konnte in Runde 1 den dreifachen Grand-Slam-Gewinner Stan Wawrinka in drei Sätzen niederringen.

Für Thiem ist es das erste Duell gegen Garin auf der ATP-Tour. Der Ranking-Vergleich, Thiem ist die Nr. 3 der Tenniswelt, Garin die Nr. 22, spricht für den Österreicher. Thiems größtem Triumph heuer, der Sieg bei den US Open, stehen zwei Turniersiege im Frühjahr von Garin (in Cordoba und Rio) gegenüber.