Erste Bank Open: Djokovic erster Viertelfinalist in Wien

Novak Djokovic steht bereits im Viertelfinale der Erste Bank Open in Wien. Die Nummer eins der Welt setzte sich im ersten Achtelfinale am Mittwochabend mit 7:6(11) und 6:3 gegen den Kroaten Borna Coric durch. Im Viertelfinale am Freitag bekommt es der Serbe mit dem Sieger des Duells Hubert Hurkacz (POL) gegen Lorenzo Sonego (ITA) zu tun.

Bereits zuvor hatte mit Daniil Medwedew (6) auch der vierte Top-8-Spieler der Weltrangliste sein Auftaktmatch in Wien ohne Satzverlust gewonnen. Der Russe besiegte am Mittwochnachmittag Jason Jung glatt 6:3 und 6:1. Im Anschluss daran war mit Stefanos Tsitsipas (5) noch ein weiterer Spieler aus den Top Acht im Einsatz, der Grieche traf auf den Deutschen Jan-Lennard Struff - und setzte sich mit 6:7(3), 6:3 und 6:4 durch. Nun kommt es für den 22-Jährigen am Donnerstag zur Neuauflage des French-Open-Achtelfinales gegen Grigor Dimitrow.