Nach frühem Wien-Aus: Oliver Marach vor ungewisser Zukunft

Nach der Corona-Pause lief es für den seit Juli 40-Jährigen nicht so glänzend, die Niederlage in Wien war die fünfte in einer ersten Runde. Auch bei den US Open klappte es nicht. Auf der Habenseite stehen Halbfinali im September in Kitzbühel mit Jürgen Melzer und beim ersten Kölner Turnier mit Raven Klaasen. Mit dem Südafrikaner gab es auch den heuer einzigen Finaleinzug, vor dem "Lockdown" im Februar in Dubai. In Köln trennten sich aber die sportlichen Wege von Marach und Klaasen.

Großer Schaden durch Corona

"Das war schon seit Paris klar. Wir verstehen uns super, aber die Corona-Zeit hat uns extrem geschadet", sagte Marach der APA - Austria Presse Agentur. Er selbst habe an seinem Wohnort in Panama in fünf Monaten Tennis gespielt, sei dann verletzt, aber ohne Physiotherapeut gewesen. Auch finanziell sei es nach wie vor schwierig. "Ich kann mich seit Februar nicht einmal auf Plus/Minus Null ausgleichen. Ich habe immer gesagt, ich spiele Tennis, solange es sich auszahlt."