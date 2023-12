18 Tage Dubai: Dominic Thiem gibt sich den Feinschliff

Danach habe er früh mit Fitness begonnen und noch in Österreich auch einige Male Tennis gespielt. „Jetzt in Dubai beginnt das Tennis natürlich voll“, sagte der 30-jährige Ex-Weltranglisten-Dritte (aktuell 98.). Der frühere Start schon in Österreich habe ihm diesbezüglich geholfen. So sei es in Dubai kein „Kaltstart“ gewesen.

„Ich fühle mich gut und stabil, körperlich passt alles. Jetzt sind es natürlich noch relativ viele intensive Tage, viele Trainings mit Topleuten wie Murray, Dimitrow, Rublew, Chatschanow, Djere - sehr, sehr viele Leute da. Die Trainingsbedingungen sind auch super.“

Am Christtag fliegt Thiem dann nach „down under“. „Ich hoffe, dass ich dort dann einen guten Saisonstart haben kann.“ Sein Auftakt erfolgt in Brisbane Anfang Jänner, dann hat er das Einladungsturnier Kooyong Classic, das wie die Australian Open (ab 14.1.) in Melbourne stattfindet, eingeplant.