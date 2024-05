Karriereende? Thiem soll Rücktritt schon beschlossen haben

2024 hat Thiem nun zum Jahr der Entscheidung ausgerufen. Sollte ihm nicht eine Rückkehr in die Top 50 der Weltrangliste gelingen, würde er seine Karriere beenden.

Im Jahr 2020 gehörte Dominic Thiem zu den besten Tennisspielern der Welt. In einem dramatischen Finale gewann er die US Open gegen Alexander Zverev und holte damit seinen ersten (und einzigen) Titel bei einem Grand-Slam-Turnier.

In dieser Saison gewann er nur zwei Spiele auf der ATP-Tour. Nach dem Aus in der Qualifikation von Madrid legte er einmal mehr eine längere Turnierpause ein. Das nächste Antreten ist für Ende Mai beim Grand-Slam-Turnier in Paris geplant. Ein Platz im Hauptfeld ist dem zweifachen Finalisten allerdings nicht sicher.

Nun verdichten sich die Gerüchte, dass Thiem tatsächlich heuer noch Schluss machen wird. Wie die Salzburger Nachrichten berichten, soll Thiem nur noch ausgewählte Turniere bestreiten und mit dem Heimturnier in der Wiener Stadthalle im Oktober aufhören.

Seine Sponsoren hat Thiem angeblich schon informiert. Eine Stellungnahme von Thiem oder seinem Management soll es noch in dieser Woche geben.