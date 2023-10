Nach der Niederlage in Wien: Thiem fällt aus den Top-100 der Welt

Tennis-Profi Dominic Thiem liegt vor dem Masters-Turnier in Paris erstmals seit August nicht mehr in den Top 100 in der Weltrangliste. Durch sein Erstrundenaus in Wien rutschte er um neun Positionen ab und fiel auch hinter Jurij Rodionov (102.) zurück. Bester ÖTV-Spieler ist der in der Stadthalle ebenfalls zum Auftakt gescheiterte Sebastian Ofner. Der im Gegensatz zu Thiem in Paris in der Qualifikation ausgeschiedene Steirer hielt als 44. sein bisher bestes Ranking.

Thiem spielt heute am Abend in Paris gegen den Schweizer Routinier Stan Wawrinka. Wien-Turniersieger Jannik Sinner hat wie alle Topspieler um die Nummer 1 Novak Djokovic ein Freilos, in der Weltrangliste ist der Südtiroler unverändert hinter seinem Stadthallen-Finalgegner Daniil Medwedew Vierter. Bei den Frauen liegt weiterhin die Weißrussin Aryna Sabalenka ganz vorne. Die derzeit verletzte Julia Grabher ist als 90. beste Österreicherin.