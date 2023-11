Souveräner Sieg: Thiem stürmt in Metz ins Achtelfinale

Dominic Thiem ist beim ATP250-Turnier in Metz ins Achtelfinale eingezogen. In der ersten Runde setzte sich der 30-jährige Niederösterreicher am Montag gegen den französischen Lokalmatador Matteo Martineau, die Nummer 299 der Tenniswelt, glatt mit 6:4,6:2 durch. Damit bestätigte Thiem gegen den Qualifikanten seine Favoritenrolle, im Achtelfinale trifft der Weltranglisten-95. auf den als Nummer vier gesetzten Franzosen Ugo Humbert (ATP-23.), der zum Auftakt ein Freilos hatte.