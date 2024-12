Ganz besondere Ehrung für Tennis-Star Thiem nach dem Karriere-Aus

Sozusagen zum Abschied ist Dominic Thiem von der Tennis-Profi-Organisation ATP mit dem Arthur Ashe Humanitarian Award ausgezeichnet worden. Das gab die ATP am Dienstag auf ihrer Website bekannt. Der 31-jährige Niederösterreicher, Gewinner der US Open 2020, hatte seine Karriere im vergangenen Oktober beendet und wurde nun für sein Engagement in Sachen Nachhaltigkeit gewürdigt.