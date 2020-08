Die Weltklasse-Damen machen einen Bogen um die US-Open

Die diesjährigen US Open werden bei den Damen wegen der Coronakrise ein ungewöhnlich schwaches Feld sehen. Mit der Weltranglisten-Zweiten Simona Halep sagte am Montag schon die sechste Spielerin aus den Top Ten für das Tennis-Grand-Slam-Turnier in New York und damit auch für das von Cincinnati nach New York verlegte Großturnier davor ab.

"Nachdem ich alle Faktoren unter diesen außergewöhnlichen Umständen, in den wir jetzt leben, abgewogen habe, habe ich mich entschlossen, nicht nach New York zu reisen", erklärte Halep am Montag via soziale Netzwerke. Die 28-jährige Rumänin war im Vorjahr schon in Runde zwei gescheitert. Ihr bestes Ergebnis in Flushing Meadows war ein Halbfinale 2015.