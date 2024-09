Tennis: Rätseln um Nadal - hört er im November in Malaga auf?

Zuvor hatte der 38 Jahre alte Sandplatzkönig in diesem Jahr schon die Australian Open, Wimbledon und die US Open verpasst.

Seinen letzten Auftritt hatte der 22-malige Grand-Slam-Sieger an Alcaraz' Seite bei den Olympischen Spielen. Seinen geplanten Start beim Laver Cup in Berlin sagte Nadal kurzfristig ab.

Bereits im Mai des Vorjahres hatte Nadal angekündigt, dass er 2024 seine ruhmreiche Karriere ausklingen lassen wolle. Einschränkend hatte er aber angefügt: „Ich kann es nicht 100 Prozent sagen, weil man nie weiß, was passiert.“ Doch die andauernden Verletzungsprobleme ließen kein erfolgreiches Comeback mehr zu.

Mitte Oktober will Nadal beim Showturnier in Saudi-Arabien spielen. Außerdem steht er in Spaniens Aufgebot für die Davis-Cup-Finalrunde Ende November vor Heimpublikum in Málaga. Es könnte die perfekte Bühne für Nadals Abschied sein.