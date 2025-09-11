Davis Cup: Teamkapitän Melzer schwärmt von der Arena in Debrecen

Seit Montag bereiten sich Filip Misolic, Jurij Rodionov, Lukas Neumayer sowie das Doppel Lucas Miedler/Alexander Erler in Debrecen auf das Davis-Cup-Duell mit Ungarn vor. Es geht um nichts Geringeres als ein Ticket für die Final 8 (18. bis 23. November) in Bologna. Kapitän Jürgen Melzer, der Österreich 2012 als Spieler ins Viertelfinale geführt hatte, zeigt sich vor dem Länderkampf von der Fönix Arena beeindruckt: „Es ist ein unglaubliches Stadion – eine wirklich schöne Arena, die alle Stücke spielt. Sollte sie voll werden, wird das von der Atmosphäre her unglaublich.“ Die Zuschauer sitzen nur wenige Meter vom Geschehen entfernt. „Natürlich werden die meisten nicht für uns sein, aber jeder im Team ist erfahren genug, um damit umzugehen“, so Melzer.

Flacher Absprung am Belag Auch mit dem Belag haben sich die Österreicher schnell arrangiert. Der Court spiele sich „auf der zügigeren Seite, mit einem relativ flachen Absprung“, doch: „Alle haben sich wirklich von der ersten Einheit an wohlgefühlt, hatten keine Timing- oder sonstige Probleme.“ Dass die Ungarn mit Márton Fucsovics und Fábián Marozsán die Bedingungen zu ihrem Vorteil gewählt haben, sei klar. „Das sind Spieler, die sich bei flachem Ballabsprung sehr wohlfühlen“, erklärt Melzer.

Billard, Darts und Aufstellungs-Poker Die Stimmung im ÖTV-Team sei bestens. Neben intensiven Einheiten in der Halle bleibt Zeit für kleine Ablenkungen: „Wir haben ein paar Billardmatches gespielt. Abends sitzen wir meist gemütlich beisammen und machen noch so was wie Dartsspielen oder eben Billard.“ Wer im Einzel antreten wird, stehe noch nicht fest: „Die zwei, die den besten Eindruck machen, werden dann auch spielen.“ Sorgen um die Fitness gibt es nicht: Misolic hat seine Erkrankung nach der USA-Reise überstanden.