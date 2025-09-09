Das Davis Cup Team ist in Ungarn angekommen

Das rot-weiß-rote KURIER Davis Cup Team kann es heuer zum ersten Mal seit 2012 schaffen, ins große Finale der besten 8 Nationen einzuziehen. Am 12. und 13. September ist in der zweiten Qualifikationsrunde Ungarn die letzte Hürde zum Finalturnier in Bologna (18.–23. November 2025).

Am Montag ist das Team rund um Filip Misolic (ATP 93), Jurij Rodionov (154) und Lukas Neumayer (157) und das österreichische Doppel Lucas Miedler und Alexander Erler in Debrecen angekommen und gleich direkt auf den Court der Fönix Arena gegangen, um die ersten Bälle zu schlagen.