Das Davis Cup Team ist in Ungarn angekommen
Das rot-weiß-rote KURIER Davis Cup Team kann es heuer zum ersten Mal seit 2012 schaffen, ins große Finale der besten 8 Nationen einzuziehen. Am 12. und 13. September ist in der zweiten Qualifikationsrunde Ungarn die letzte Hürde zum Finalturnier in Bologna (18.–23. November 2025).
Am Montag ist das Team rund um Filip Misolic (ATP 93), Jurij Rodionov (154) und Lukas Neumayer (157) und das österreichische Doppel Lucas Miedler und Alexander Erler in Debrecen angekommen und gleich direkt auf den Court der Fönix Arena gegangen, um die ersten Bälle zu schlagen.
Im sprichwörtlichen Vordergrund stehen dabei die Athleten, doch im Hintergrund arbeiten auch die Betreuer, Coaches und Teammanagerin daran, dass der Erfolg möglich werden könnte.
Bei der Ankunft in Debrecen traten deshalb Gerald Laposa (Bespanner), Werner Farmer (Teammasseur), Gerald Melzer (Assistant Coach), Teamkapitän Jürgen Melzer, Alexander Erler, Filip Misolic, Lukas Neumayer, Tamara Schandl (Teammanagerin), Jurij Rodionov, Dominik Jessenk (Physiotherapeut) und Lucas Miedler für ein gemeinsames Foto zusammen.
Gespielt wird ab Freitag in der 6.500 Zuseher fassenden Fönix Arena in Debrecen, weit im Osten des Landes. Am Freitag werden ab 15 Uhr zwei Einzel ausgetragen, am Samstag ab 11 Uhr das Doppel und bis zu zwei Einzelpartien.
