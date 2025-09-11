Die eigene Davis-Cup-Dynamik

Der Davis Cup hatte für mich immer schon eine besondere Bedeutung. „Davis-Cup-Spieler“ ist ein Meilenstein, wo ich mir als Kind dachte: „Dort will ich einmal hin.“ Dementsprechend war es sehr speziell, 2022 gegen Südkorea das erste Mal für Österreich zu spielen. Mein Debüt lief leider nicht ganz wie im Traum: Covid-Bubble in Seoul, kaum Fans vor Ort und auch noch mein Spiel und den Länderkampf insgesamt verloren.

Seitdem ging es aufwärts: In den nächsten sechs Einsätzen konnte ich gemeinsam mit meinem Davis-Cup-Partner Alex Erler alle Spiele gewinnen. Davis Cup spielen taugt mir einfach. Das Gefühl, nicht nur für sich, sondern für sein Team und Land zu spielen, die erhöhte mediale Aufmerksamkeit sowie die spezielle Davis-Cup-Stimmung im Stadion sorgen bei mir in der ganzen Woche für zusätzliche Aufregung und Anspannung. Hinzu kommt die Gemeinschaft, die wir nicht nur unter uns Spielern, sondern mit dem gesamten Betreuerteam haben – ein super Kontrast zu meinem Alltag, in dem ich mit sehr kleinem Team durch die Welt toure.