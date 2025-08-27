Die Gefahr der "toten Wartezeit" im Leben eines Tennis-Profis

Die US Open sind für uns Tennisspieler ein absolutes Saison-Highlight. New York, Arthur Ashe, Grand-Slam-Atmosphäre – das ist, wofür wir jeden Tag trainieren. Hinzu kommt, dass Grand Slams wie „Klassentreffen“ sind. Der Tenniszirkus ist am Ende ein relativ überschaubarer Spieler-Kreis. Alle gehen einen ähnlichen Weg und man kennt sich oft von Jugend an. Gegen Sascha Zverev habe ich zum Beispiel das erste Mal in der U16 gespielt, gegen Jannik Sinner bei seinem Debüt auf der Challenger-Tour 2019.

Für alle Teilnehmer des Klassentreffens ist New York ein Höhepunkt und gleichzeitig das Ende einer langen Reise. Die meisten sind zum Start der US Open seit über vier Wochen in Nordamerika, um Vorbereitungsturniere in Toronto, Cincinnati und Winston-Salem zu spielen. Leben aus dem Koffer Außerhalb der Top 5 reisen dabei viele mit Trainern, aber ohne Familie/Partner. Ich habe dieses Jahr in Asien, Australien, Nordamerika, Südamerika und Europa gespielt und war nur rund drei Wochen zu Hause. Natürlich ist es ein riesiges Privileg, dass ich den Sport meinen Beruf nennen darf. Trotzdem ist die physische und mentale Belastung durch die Reisen hoch.

Aus meiner Sicht ist einer der meistunterschätzten Aspekte dabei die „tote“ Wartezeit. Da der Matchstart sich je nach Tagesverlauf ändern kann, vergehen ganze Tage, in denen man voll angespannt auf Abruf ist, aber einen Großteil der Zeit „nur“ wartet.