US Open: Ofner scheitert in Runde eins an Casper Ruud

Der Steirer Sebastian Ofner ist in der ersten Runde der Tennis-US-Open ausgeschieden. Der 29-Jährige unterlag am Montag in New York zu Beginn der Nightsession dem als Nummer zwölf gesetzten Casper Ruud 1:6, 2:6, 6:7(5).

Der 26-jährige Norweger, 2022 bei diesem Grand-Slam-Turnier erst im Finale unterlegen, stellte im Head-to-Head mit Ofner auf 3:0. Für Österreichs Nummer zwei ist es seit dem Drittrundeneinzug in Wimbledon die sechste Auftaktniederlage in Folge.