Schweres Los für Tennis-Ass Ofner zum Auftakt der US-Open

Tennishoffnung Sebastian Ofner bekommt es zum Auftakt der US Open mit dem als Nummer 12 gesetzten Casper Ruud zu tun. Das ergab die Auslosung des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres am Donnerstag. Der Steirer schlägt als einziger Österreicher in den Einzel-Bewerben in New York auf und zog mit dem Weltranglisten-12. aus Norwegen direkt ein Hammerlos. Der 26-jährige Ruud schaffte es 2022 bis ins Finale in Flushing Meadows.

Auf Hartplatz duellieren sich Ofner und Ruud zum ersten Mal, die beiden bisher einzigen Partien auf Sand entschied Ruud für sich. Zuletzt kassierte Österreichs derzeit zweitbester Spieler im ATP-Ranking fünf Auftaktniederlagen in Serie. Der italienische Weltranglistenerste und Titelverteidiger Jannik Sinner, der zuletzt im Cincinnati-Finale erkrankt aufgeben musste, trifft in der 1. Runde auf den Tschechen Vit Kopriva. Cincinnati-Sieger Carlos Alcaraz hat mit dem US-Aufschlagspezialisten Reilly Opelka eine knifflige Aufgabe vor sich. Der 38-jährige Serbe Novak Djokovic erhielt als ersten Gegner auf dem Weg zu seinem erhofften 25. Grand-Slam-Titel den 19-jährigen US-Amerikaner Learner Tien. Keine Österreicherin dabei Bei den Frauen ist zum vierten Mal in den vergangenen fünf Auflagen keine Österreicherin im Hauptbewerb in Flushing Meadows dabei, Julia Grabher und Sinja Kraus scheiterten in der Qualifikation. Die topgesetzte Aryna Sabalenka (Belarus) spielt zum Auftakt gegen die Schweizerin Rebeka Masarova. Die 45-jährige Lokalmatadorin Venus Williams erhielt eine Wildcard und trifft auf die zweimalige Halbfinalistin Karolina Muchova aus Tschechien.