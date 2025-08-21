Liebes-Doppel: Ist das das neue Tennis-Traumpaar?

Eine innige Umarmung da, ein herzhaftes Lachen dort. Emma Raducanu und Carlos Alcaraz hatten bei ihrem gemeinsamen Auftritt beim Mixed-Bewerb der US-Open jede Menge Spaß. Obwohl sie gegen Jack Draper (23/GBR) und Jessica Pegula (31/USA) 2:4, 2:4 verloren. Die 22-jährige Britin und der gleichaltrige Spanier wirkten sehr vertraut - läuft da etwa mehr?

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Mike Segar Emma Raducanu und Carlos Alcaraz umarmen sich

Schon seit einigen Monaten wird im Tennis-Zirkus gemunkelt, dass zwischen der Nummer 2 im Männer-Tennis und der Nummer 35 bei den Frauen etwas laufen könnte. Sind sie ein Liebespaar, oder spielen sie nur gemeinsam Tennis? Auch diesmal ließen beide Fragen danach unbeantwortet. Zuletzt in Wimbledon hatte die US-Open-Siegerin von 2021 gesagt: „Wir sind nur Freunde.“ Danach wurde die Pressekonferenz abgebrochen.

Beim Turnier im Queen’s Club von London, schaute Raducanu bei einem Match von Alcaraz zu. Der freute sich danach in einem Interview: „Ich bin einfach froh, dass sie gekommen ist, um mich zu unterstützen, um mein Spiel zu sehen. Ja, ich denke, es war großartig, sie auf der Tribüne zu haben.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Mike Segar Emma Raducanu und Carlos Alcaraz haben sichtlich Spaß

Und auch diesmal schien es großartig gewesen zu sein. Sie lachten viel, auf dem Court und auf der Bank, hatten sichtlich Spaß miteinander - trotz Niederlage. Nach dem Spiel umarmten sie sich innig, Raducanu flüsterte ihrem Doppel-Partner etwas ins Ohr und beide kicherten. Fast wie verliebte Teenager.

Beide gelten nicht als große Doppel-Spezialisten und -Fans. Doch dieses Mixed-Doppel wollten sie unbedingt. Nach seinem Final-Sieg in Cincinnati am Montag stieg Alcaraz in einen Privat-Jet, landete um 1 Uhr Nachts und stand nur wenige Stunden später schon mit Raducanu am Platz. Sie hätte eigentlich mit Landsmann Jack Draper spielen sollen, dem sie nun gegenüber stand. Doch dann kam Alcaraz ...

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / JUSTIN LANE Emma Raducanu und Carlos Alcaraz bei den US-Open